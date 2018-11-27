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НКРЕКП позбавила "Укренерго" 215 млн гривень тарифних коштів

Новини » Енергетика    27.11.2018 - 23:53
НКРЕКП позбавила "Укренерго" 215 млн гривень тарифних коштів
Фото: "Укренерго" (УНІАН)

В "Укренерго" вважають рішення регулятора необґрунтованим

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 27 листопада, ухвалила рішення про зменшення тарифу 2018 року для ДП "НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі на 215,172 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

В результаті цього рішення, тариф "Укренерго" за грудень 2018 року було зменшено до 3,45 коп./кВт год.

"Саме 215 млн грн в 2017 році компанія отримала в результаті економії на закупівлях. Вона була підтверджена Нацкомісією в травні цього року під час перевірки стану виконання інвестпрограми Укренерго в 2017 році", - повідомили в компанії.

В "Укренерго" також зазначили, що лише 4 вересня поточного року отримали від регулятора дозвіл на використання заощаджених на закупівлях коштів у розмірі 215,172 млн грн. і зобов’язання надати пакет необхідних документів щодо змін до інвестпрограми до 1 жовтня 2018 року, і 21 вересня вже надали усю необхідну інформацію.

Компанія вважає, що рішення про вилучення коштів у неї - необґрунтоване.

"Вилучення з інвестиційної програми "Укренерго" 215 млн грн, щонайменше, - необґрунтоване рішення. Йдеться, фактично, про перерозподіл коштів між учасниками енергоринку. Натомість ці кошти мали б бути спрямовані на дофінансування перехідних стратегічних об’єктів, важливих для всієї галузі", - заявив керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Він прогнозує, що таке рішення негативно вплине на показники валового доходу та прибутку компанії і її відрахування до держбюджету.

Нагадаємо, раніше голови українських представництв ЄБРР, Світового банку та ЄІБ, а також директор Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС Янеш Копач звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням прискорити передачу оператора об'єднаної енергетичної системи ДП "НЕК "Укренерго" до компетенції Міністерства фінансів.

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