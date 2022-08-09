НКРЭКУ консультируется с Энергосообществом ЕС по отмене "зеленого" тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене зеленого тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского во время заседания комиссии.

"Все меры, которые тем или иным образом влияют на финансовую стабилизацию энергосистемы, обсуждаются с Секретариатом Энергетического сообщества. Однако это не говорит о том, что все они реализуются или будут реализовываться", - сказал Ущаповский.

"В принципе обсуждаются такие факты (об отмене зеленого тарифа - ред.), но нашего убеждения, что надо ли это делать - вне пределов нашей компетенции. Это исключительно прерогатива ВР в виде соответствующего закона и мы это четко понимаем", - добавил руководитель НКРЭКУ.

По его словам, 11 августа представители регулятора проведут встречу с ассоциациями возобновляемой энергетики Украины для того, чтобы обсудить все существующие вопросы и выработать некую общую позицию, которая будет в дальнейшем реализовываться.

"Наше внимание должно быть обращено на максимальное развитие возобновляемых источников энергии в связи с тем, что это геополитический вопрос и он действительно связан с влиянием агрессора на Европу, на газовую войну и тому подобное. Могу гарантировать что это не выпадет из нашего внимания", - подчеркнул Ущаповский.

Напомним, 10 июня 2020 года между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Инвесторы согласились на частичное уменьшение размера зеленого тарифа, при этом правительство пообещало принять ряд компенсаторных мер, направленных на стабильное функционирование энергосистемы, своевременную оплату ВИЭ производителям, погашение существующих долгов, а также гарантировал неизменность условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики.

При этом в начале 2021 года стало известно, что бельгийский инвестор SREW NV по производству электроэнергии из возобновляемых источников обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине выплатить, минимум, 70 млн евро.

В Минюсте тогда сообщили, что бельгийский инвестор обратился в арбитраж, так как считает, что Украина "необоснованно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики".