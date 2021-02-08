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НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода"

Автор: РБК-Украина

Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ игнорировал многочисленные предупреждения о недостаточных запасах угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

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"Статистика Минэнерго свидетельствует, что уменьшение запасов "черного золота" на электростанциях было заметным с декабря, поэтому кризис был достаточно прогнозируемым. Однако власть, регулятор и энергетики не акцентировали на этом внимание", - говорится в статье издания.

В частности, 1 декабря - на украинских ТЭС и ТЭЦ было всего 1,77 миллиона тонн угля, тогда как минимально необходимые для топливного баланса "гарантированные запасы" на эту дату должны быть 1,97 миллиона тонн.

"27 января - реальные запасы угля у энергетиков уже вдвое меньше, чем минимально необходимые "гарантированные запасы", которые определяет Минэнерго: на эту дату должна быть 1,1 миллиона тонн, но на складах ТЭС и ТЭЦ лежит лишь 0,57 млн тонн. Запасы угля продолжают таять", - говорится в материале.

Все эти данные были проигнорированы регулятором, который не предпринял мер, для недопущения дальнейшего уменьшения запасов.

"А 28 января, выступая в Верховной раде, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заверил, что импорт электроэнергии помог остановить уменьшения запасов угля, а следовательно и избежать веерных отключений", - отмечает издание.

Нацкомиссия по регулированию энергетики решила срочно проверить, выполняют ли электростанции требования о необходимых запасах угля, только в конце января 2021 года, когда страна уже начала импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Напомним, в середине января из-за нехватки угля на государственных ТЭС системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о риске аварийных отключений.

По словам народного депутата Михаила Волынца, причиной низких запасов угля стали злоупотребления и манипуляции НКРЭКУ, которая спровоцировала кризис, чтобы оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Импорт возобновился с 3 января 2021 года благодаря поправке народного депутата Андрея Геруса.

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