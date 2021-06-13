ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НКРЭКУ должна прекратить махинации с ценами на энергорынке, - Федерация работодателей ТЭК

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 июня 2021 15:11
НКРЭКУ должна прекратить махинации с ценами на энергорынке, - Федерация работодателей ТЭК Фото: НКРЭКУ должна прекратить махинации с ценами на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса призвала НКРЭКУ безотлагательно прекратить возможность для махинаций на злоупотреблений с ценами на оптовом рынке электрической энергии.

Об этом говорится в письме к регулятору, опубликованном на сайте компании.

"Манипуляции отдельных участников рынка по перепродаже электрической энергии по демпинговым ценам, привели к искажению рыночных индикативов и увеличение объемов небалансов электрической энергии, а также снижение ликвидности РДН", - говорится в письме.

Федерация работодателей отмечает, что бездействие НКРЭКУ может поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022.

"Такие действия приводят не только к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электрической энергии, но и делает невозможным своевременное проведение ремонтных работ генерирующих компаний, и ставит под угрозу срыва подготовку ими до осенне-зимнего периода 2021-2022", - добавляют в федерации.

ФРУ направила НКРЭКУ перечень мер, которые позволят остановить злоупотребления, предотвратить дальнейшие манипуляции и искажения ценовой политики на рынке электрической энергии.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика энергорынок
NEWS
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами