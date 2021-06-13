НКРЕКП повинна припинити махінації з цінами на енергоринку, - Федерація роботодавців ПЕК

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу закликала НКРЕКП невідкладно припинити можливість для махінацій на зловживань з цінами на оптовому ринку електричної енергії.

Про це йдеться в листі Федерація до регулятора, опублікованому на сайті компанії.

"Маніпуляції окремих учасників ринку з перепродажу електричної енергії за демпінговими цінами, призвели до викривлення ринкових індикативів та збільшення обсягів небалансів електричної енергії, а також зниження ліквідності РДН", - йдеться в листі.

Федерація роботодавців зазначає, що бездіяльність НКРЕКП може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022.

"Такі дії призводять не лише до погіршення фінансово-економічного стану виробників електричної енергії, а й унеможливлює своєчасне проведення ремонтних робіт генеруючих компаній, та ставить під загрозу зриву підготовку ними до осінньо-зимового періоду 2021-2022", - додають у федерації.

ФРУ направила НКРЕКП перелік заходів, які дозволять зупинити зловживання, запобігти подальшим маніпуляціям та спотворенням цінової політики на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.