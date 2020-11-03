НКРЭКУ аннулировала уже вторую лицензию на торговлю током компании главы комиссии, - ВСК

НКРЭКУ поспешно аннулировала лицензию на торговлю электроэнергией уже второй компании из окружения председателя комиссии Валерия Тарасюка.

Об этом со ссылкой на данные Временной сообщил народный депутат, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений председателя Национального регулятора, чьи компании в течение года незаконно зарабатывали на энергорынке", - сообщил Наливайченко.

Речь идет о ПАО "Трест Киевэлектромонтаж", которая специализируется на наружном освещении.

"На позапрошлой неделе я опубликовал данные ВСК о 132,5 млн гривен государственных средств из бюджетов разных уровней получила близкая к Тарасюка компания "Трест Киевэлектромонтаж". Эта компания специализируется на наружном освещении, а также в прошлую пятницу (30 октября - прим.) была активным участником рынка электрической энергии: имела договор на передачу тока с "Укрэнерго" и лицензию на право торговли электроэнергией", - отметил Наливайченко.

По его словам, решение об аннулировании лицензии было принято в тот же день, когда ВСК обратилась за дополнительной информацией относительно объемов торговли электроэнергией.

"Поспешный отзыв лицензии на поставку электроэнергии уже второй компании Тарасюка свидетельствует о попытках руководителя НКРЭКУ избежать ответственности за коррупцию", - подчеркнул нардеп.

Несмотря на противодействие со стороны НКРЭКУ и бездействие отдельных правоохранительных органов, ВСК продолжает выявлять коррупционные преступления в НКРЭКУ.

"Несмотря на отсутствие уголовных производств за злоупотребления руководства НКРЭКУ, действия ВСК уже привели к прекращению противоправной и коррупционной работы на энергорынке двух компаний из окружения Тарасюка", - подытожил экс-глава СБУ.

Напомним, в начале октября НАПК начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов.

Поводом стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетический бизнес у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который в течение года был контрагентом ряда государственных компаний "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" и в ежедневном режиме торговал электрической энергией.

Кроме того, ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка в сферах наружного освещения и изготовления металлоконструкций.

Также Окружной админсуд Киева в октябре начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС.

Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.