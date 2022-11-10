НКРЕКП просить Антимонопольний комітет перевірити енерготрейдера Коломойського

НКРЕКП звернулася до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів з проханням розслідувати зловживання близької до Ігоря Коломойського компанії "Юнайтед Енерджі" на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рішення НКРЕКП за підсумком засідання 10 листопада.

Так, Антимонопольний комітет НКРЕКП просить розслідувати можливу змову "Юнайтед Енерджі" з ТОВ "ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ", а також вивчити обставини роботи інших великих трейдерів. Правоохоронні органи НКРЕКП просять розслідувати обставини завдання "Юнайтед Енерджі" збитків державної компанії "Укренерго" через мільярдні борги за небаланси. Нагадаємо, у 2019-2021 році "Юнайтед Енерджі", за повідомленнями ЗМІ, стала найбільшим покупцем електроенергії державних компаній "Центренерго" та "Енергоатом". "Юнайтед Енерджі" пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.