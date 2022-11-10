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НКРЭКУ просит Антимонопольный комитет проверить энерготрейдера Коломойского

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Четверг 10 ноября 2022 15:49
НКРЭКУ просит Антимонопольный комитет проверить энерготрейдера Коломойского Фото: НКРЭКУ просит Антимонопольный комитет проверить энерготрейдера Коломойского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет и правоохранительные органы с просьбой расследовать злоупотребления близкой к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие решения НКРЭКУ по итогу заседания 10 ноября.

Так, Антимонопольный комитет НКРЭКУ просит расследовать возможный сговор "Юнайтед Энерджи" с ООО "ЮГ ЭНЕРГО СБЫТ", а также изучить обстоятельства работы других крупных трейдеров.

Правоохранительные органы НКРЭКУ просят расследовать обстоятельства нанесения "Юнайтед Энерджи" убытков государственной компании "Укрэнерго" из-за миллиардных долгов за небалансы.

Напомним, в 2019-2021 года "Юнайтед Энерджи", по сообщениям СМИ стала крупнейшим покупателем электроэнергии государственных компаний "Центрэнерго" и "Энергоатом".

"Юнайтед Энерджи" связывают с олигархом Игорем Коломойским.

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Антимонопольный комитет Украины
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