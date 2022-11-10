НКРЭКУ просит Антимонопольный комитет проверить энерготрейдера Коломойского

НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет и правоохранительные органы с просьбой расследовать злоупотребления близкой к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие решения НКРЭКУ по итогу заседания 10 ноября.

Так, Антимонопольный комитет НКРЭКУ просит расследовать возможный сговор "Юнайтед Энерджи" с ООО "ЮГ ЭНЕРГО СБЫТ", а также изучить обстоятельства работы других крупных трейдеров. Правоохранительные органы НКРЭКУ просят расследовать обстоятельства нанесения "Юнайтед Энерджи" убытков государственной компании "Укрэнерго" из-за миллиардных долгов за небалансы. Напомним, в 2019-2021 года "Юнайтед Энерджи", по сообщениям СМИ стала крупнейшим покупателем электроэнергии государственных компаний "Центрэнерго" и "Энергоатом". "Юнайтед Энерджи" связывают с олигархом Игорем Коломойским.