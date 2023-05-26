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НКРЕКП пропонує Кабміну затвердити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні

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П'ятниця 26 травня 2023 21:21
НКРЕКП пропонує Кабміну затвердити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні Фото: НКРЕКП пропонує Кабміну затвердити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення, щоб збалансувати систему забезпечення доступності електрики для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист НКРЕКП, передає Інтерфакс-Україна.

"НКРЕКП на виконання частини третьої статті 62 закону надає пропозиції щодо внесення змін до Положення з 01.06.2023 із впровадженням першого етапу коригування цін на електричну енергію для побутових споживачів із застосуванням єдиної ціни без диференціації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн/кВт-г (з ПДВ)", - йдеться в ньому.

Регулятор зазначає, що запровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники державного "Енергоатому" та "Укргідроенерго" і наблизити механізм покладання спецобов'язків із забезпечення доступності електричної електроенергії для населення (ПСО) до збалансованого стану.

Також у поданні додали, що для стабілізації ПСО треба поступово приводити ціни на електрику для побутових споживачів до ринкового рівня.

Окрім того, НКРЕКП провела консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства щодо наведених вище пропозицій.

Нагадаємо, Національний банк України закладає у свій прогноз підвищення тарифу на електроенергію вже цього року.

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