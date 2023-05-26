ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НКРЭКУ предлагает Кабмину утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны

Новина українською →
Пятница 26 мая 2023 21:21
НКРЭКУ предлагает Кабмину утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны Фото: НКРЭКУ предлагает Кабмину утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

"НКРЭКУ во исполнение части третьей статьи 62 закона предоставляет предложения по внесению изменений в Положение с 01.06.2023 с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию для бытовых потребителей с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-г (с НДС)", - говорится в нем.

Регулятор отмечает, что введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели государственного "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и приблизить механизм возложения спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для населения (ПСО) к сбалансированному состоянию.

Также в представлении добавили, что для стабилизации ПСО нужно постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

Кроме того, НКРЭКУ провела консультации с Секретариатом Энергетического сообщества по приведенным выше предложениям.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Смертельное ДТП в Киеве: судье сообщили о подозрении
Смертельное ДТП в Киеве: судье сообщили о подозрении
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром