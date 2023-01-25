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НКРЕКП почала штрафувати обленерго за відключення світла з політичних мотивів, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не враховує об’єктивні чинники, коли накладає на обленерго штрафи за недотримання графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

"Регулятор, він же політичний орган, який на сьогодні накладає штрафи на ці компанії. Є об’єктивні реалії, є об’єктивні чинники, що вони дійсно не можуть надати електричну енергію споживачу, якщо повністю розбити підстанцію 330 кВ, 35х10 кВ. Тобто, моментально відновити ці підстанції практично не можливо", - сказав він.

Оржель підкреслив, що на відновлення пошкоджених окупантами енергетичних об’єктів потрібен час і зараз енергетики намагаються перепідключити споживачів, щоб давати їм електроенергію за графіком.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Крім того, держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

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