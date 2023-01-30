НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала ще 4 обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення комісії 30 січня.

Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.

30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Рішення НКРЕКП щодо штрафу екс-міністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими і політично мотивованими.