НКРЕКП очікує від "Укренерго" сплату майже 11 млрд гривень боргу в енергетиці

"на засіданні комісії було прийнято постанову, якою внесено зміни... Надана можливість "Укренерго" спрямувати економію від коштів, що отримані за тарифом на диспетчеризацію, згідно передбаченого законом розподілу в пропорції 45:45:10 на погашення заборгованості", - сказав Слободян.

За його словами, економія "Укренерго" по сплаченому тарифу за диспетчеризацію за 2023 рік складає 10,7 млрд грн.

Разом з тим, Слободян розповів, що другим етапом руху Комісії у вирішенні питання боргів буде фіксація економії "Укренерго" по результату 2024 року.

"Для цього ми запланували провести позачергову перевірку оператора системи передачі. Вона відбувається вже у березні, тобто найближчим часом. Очікуємо орієнтовно 4 млрд грн (економії - ред)", - резюмував член НКРЕКП.

Раніше повідомлялося, що президент України 6 лютого підписав законопроєкт, який дозволить направити понад 13 млрд грн на подолання боргової кризи на енергоринку.

За даними Міністерства енергетики, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії наразі становить 24,8 млрд грн.