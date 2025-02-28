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НКРЕКП очікує від "Укренерго" сплату майже 11 млрд гривень боргу в енергетиці

Фото: НКРЕКП очікує від "Укренерго" сплату майже 11 млрд гривень боргу в енергетиці (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) забезпечила для компанії "Укренерго" необхідні умови для погашення 10,4 млрд грн накопиченої заборгованості на енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар члена комісії, в ході засідання парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Руслана Слободяна.

"на засіданні комісії було прийнято постанову, якою внесено зміни... Надана можливість "Укренерго" спрямувати економію від коштів, що отримані за тарифом на диспетчеризацію, згідно передбаченого законом розподілу в пропорції 45:45:10 на погашення заборгованості", - сказав Слободян. 

За його словами, економія "Укренерго" по сплаченому тарифу за диспетчеризацію за 2023 рік складає 10,7 млрд грн. 

Разом з тим, Слободян розповів, що другим етапом руху Комісії у вирішенні питання боргів буде фіксація економії "Укренерго" по результату 2024 року. 

"Для цього ми запланували провести позачергову перевірку оператора системи передачі.  Вона відбувається вже у березні,  тобто найближчим часом. Очікуємо орієнтовно 4 млрд грн (економії - ред)", - резюмував член НКРЕКП. 

Раніше повідомлялося, що президент України 6 лютого підписав законопроєкт, який дозволить направити понад 13 млрд грн на подолання боргової кризи на енергоринку. 

За даними Міністерства енергетики, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії наразі становить 24,8 млрд грн.

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УкренергоЕлектроенергія