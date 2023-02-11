НКРЕКП несе відповідальність за виведення підприємств ВДЕ з боргової кризи, - інвестори

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг у 2022 році створила ряд фінансових проблем підприємствам зеленої енергетики, які поглибляться у 2023 році, якщо комісія не відкоригує свої рішення, щоб врятувати галузь від банкрутства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію сонячної енергетики України.

Як зазначається, за минулий рік у "Гарантованого покупця", попри досить великі ціни на е/е на РДН, виникла заборгованість перед виробниками ВДЕ у розмірі не менше 46,5%. Причому, розрахунки за другий квартал 2022 року з виробниками ВДЕ в середньому складають лише 23,5%.

"Окрім того, до 4-го кварталу 2022 р. свідомо чи ні, НКРЕКП не корегувала розмір "зеленого" тарифу відповідно до фактичних змін курсу євро, хоча ця необхідність прямо передбачена Законом. Фактично, ця обставина ще понизила реальний рівень розрахунків", - підкреслюють в АСЕУ.

Повідомляється, що Регулятор так і не врегулював питання курсової корекції тарифу за 2 і 3 квартали 2022 року. Тому питання дотримання законодавства у рішеннях регулятора залишається актуальним.

"Очевидно, що ситуація з виплатами, враховуючи їх низький рівень, є доволі критичною. І вона не поліпшиться для галузі ВДЕ у 2023 році, якщо не переглянути прийняті раніше рішення, зокрема, розмір тарифу на передачу ОСП на 2023 рік, який якраз і є однією із ключових складових розрахунків за "зеленим" тарифом", - додають в АСЕУ.

Також вказується, що постанова НКРЕКП № 1788 від 21 грудня 2022 р. "Про встановлення тарифу на послуги з передачі е/е НЕК "Укренерго" не покриває в повному обсязі ні витрати на сплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва е/е з альтернативних джерел у 2023 році, ні погашення 12,6 млрд грн накопичених НЕК боргів перед "Гарпоком", та й на відновлювані роботи для численних зруйнованих об’єктів "Укренерго" коштів теж навряд чи вистачить.

Як повідомлялося, держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.

Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом "зеленої" енергетики для Євросоюзу.

На початку лютого інвестори в "зелену" енергетику закликали Володимира Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми, які накопичувались протягом останніх років.