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НКРЕКП має переглянути прайс-кепи для стабільного енергопостачання влітку, - експерт

Середа 28 травня 2025 14:44
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НКРЕКП має переглянути прайс-кепи для стабільного енергопостачання влітку, - експерт Фото: НКРЕКП має переглянути прайс-кепи для стабільного енергопостачання влітку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Для уникнення відключень світла в години пікового споживання Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має врегулювати питання граничних цін (прайс-кепів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Якщо НКРЕКП врегулює питання граничних цін, тобто прайс-кепів, тобто дозволить комерційним чином імпортувати, стимулювати імпортувати електричну енергію в ті години, коли в нас виникає дефіцит, це насамперед вечірні піки, тоді я не передбачаю якихось великих проблем", - підкреслив експерт.

За його словами, споживачам також варто активно користуватися електрикою у години денного профіциту.

"Громадяни мають споживати і включати енергоприлади насамперед в денні години, коли в нас є профіцит електричної енергії, і по мінімуму користуватися електричною енергією в вечірній пік. Це ж саме стосується промисловості", - наголосив Омельченко.

Окремо експерт звернув увагу на потенціал вигідного комерційного імпорту для промислових споживачів. За його словами, промисловість може не лише уникнути обмежень, а й отримати перевагу в ціні.

"Також в промисловості потрібно подумати про те, щоб більше імпортувати електричну енергію для того, щоб їх не обмежували в електричній енергії, щоб вони могли нормально працювати. Причому в багатьох випадках імпорт електричної енергії, він може бути вигідний для промисловців, оскільки ціна електричної енергії в багатьох часах доби в Україні вища, ніж в Європі. Тому імпорт може бути дуже вигідний для промисловості. Не тільки в пікові години, а взагалі", - зазначив він.

Нагадаємо, керівник ГО "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін заявив, що прайс-кепи не стримують зростання цін, а лише послаблюють позиції енергетики, яка вже зазнала колосальних втрат.

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