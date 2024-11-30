НКРЕКП блокує імпорт електроенергії: депутати закликають переглянути прайс-кепи

Так, Кучеренко підкреслив важливість повноцінного імпорту електроенергії в Україну. За його словами, Україна має потенціал у 2,1 гігавата, однак не може використати його.

"Але як на мене неправильні рішення приймають економічні по обмеженню ціновому цього імпорту, і він не йде в повному обсязі", - зазначив нардеп.

На думку Кучеренка, у ситуації винна Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: "Конкретно я звинувачую Національну комісію з регулювання енергетики, яка вчора своїм рішенням не відкрила можливості для повномасштабного імпорту".

Нардеп Сергій Нагорняк також наголосив на необхідності підвищення граничних цін.

"Я абсолютно погоджуюся, Олексієм Юрійовичем, про те, що комісія має терміново прийняте рішення про підвищення граничної ціни входу імпортованої електроенергії в Україну, тому що сьогодні імпорт практично не йде", - сказав він.

Нагорняк пояснив причини цієї ситуації.

"В Європі, так само, як і в нас, сьогодні температура знизилась і споживання збільшується. Відповідно, і ціна на електроенергію збільшилась. І ціна, по якій ми можемо наші імпортери можуть закуповувати в Європі, вона дорожче ніж точка входу в Україну", - додав він.

Депутат також закликав НКРЕКП до термінових дій:

"І регулятор має терміново підняти для комерційних споживачів цю ціну і можливість, щоб вони імпортували в Україну електроенергію, не в збиток, тому що вони в збиток працювати не будуть."

Нагадаємо, низка нардепів та експертів ринку закликала Комісію взагалі скасувати прайс-кепи або привести їх у відповідність із цінами в Європі. Однак, на засіданні, що відбулось 25 листопада, Регулятор вирішив не змінювати граничні ціни на українському ринку електроенергії.