У низці регіонів дощитиме, вдень до +13: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 12 листопада, очікується хмарна погода, температура підніметься до +13°. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

12 листопада синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності.

Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: майже без "мінусів" вночі, помірно тепло вдень, найтепліше - на півдні.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень помірні, на південному сході значні дощі, в Карпатах мокрий сніг.

В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.

Фото: якою буде погода в Україні 12 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 3-8°, у Києві близько 5°.