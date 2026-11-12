У низці регіонів дощитиме, вдень до +13: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 12 листопада, очікується хмарна погода, температура підніметься до +13°. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
12 листопада синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності.
Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: майже без "мінусів" вночі, помірно тепло вдень, найтепліше - на півдні.
Загалом сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень помірні, на південному сході значні дощі, в Карпатах мокрий сніг.
В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень дощ.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 3-8°, у Києві близько 5°.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня.