У низці областей України загроза атаки ударних дронів

Сьогодні, 26 серпня, в низці областей України оголосили про загрозу атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командування Повітряних сил Збройних сил України

Станом на 21:50, загрозу застосування ударних безпілотників оголошено в двох областях України, а саме в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - додали в повітряних силах.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так.