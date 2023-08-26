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У низці областей України загроза атаки ударних дронів

Україна, Субота 26 серпня 2023 21:54
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У низці областей України загроза атаки ударних дронів Фото: У низці областей України загроза атаки ударних дронів (РБК-Україна Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 серпня, в низці областей України оголосили про загрозу атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командування Повітряних сил Збройних сил України

Станом на 21:50, загрозу застосування ударних безпілотників оголошено в двох областях України, а саме в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - додали в повітряних силах.

У низці областей України загроза атаки ударних дронів

Карта повітряних тривог наразі виглядає так.

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