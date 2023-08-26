В ряде областей Украины угроза атаки ударных дронов
Фото: В ряде областей Украины угроза атаки ударных дронов (РБК-Украина Червинская Юлия)
Сегодня, 26 августа, в ряде областей Украины объявили об угрозе атаки ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины
По состоянию на 21:50, угроза применения ударных беспилотников объявлена в двух областях Украины, а именно в Днепропетровской и Запорожской областях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - добавили в воздушных силах.
Карта воздушных тревог выглядит так.
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