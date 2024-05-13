У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Обстріли України

Росія щодня атакує Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.

Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла.

Пізніше енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, проте діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.

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