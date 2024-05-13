UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили дрони

Фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері понеділка, 13 травня, у низці областей України оголошена повітряна тривога. Російські війська запустили по країні дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

"Група "Шахедів" з Херсонської області курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - повідомили у Повітряних силах.

Також українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей з окупованого Криму.

Мапа повітряних тривог станом на 21:22

Обстріли України

Росія щодня атакує Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.

Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла.

Пізніше енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, проте діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрониАтака дронівПовітряна тривогаПовітряні сили України