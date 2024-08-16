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У низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 16 серпня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною називають загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили військові о 02:36.

 

Через декілька хвилин у ПС написали про швидкісну ціль через Сумську область.

Де оголошено тривогу

Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.

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