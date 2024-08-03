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У низці областей України оголошено тривогу через дрони та ракети

Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 3 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною стали зафіксовані дрони та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 22:54 спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Військові повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Приблизно в цей час у Харкові було чутно звуки вибухів.

Станом на 23:10 у ПС попередили про загрозу застосування ударних ворожих дронів з Бєлгородської області. БпЛА рухаються на південь.

Через дві хвилини стало відомо про крилату ракету у Сумській області, яка рухалась у напрямку населеного пункту Прилуки.

Після цього на півдні Сумської області була зафіксована ще одна ракета, яка орієнтовно рухалась у на Миргород Полтавської області.

"Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода", - додали у ПС о 23:15, після чого закликали мешканців Миргорода перебувати в укриттях.

О 23:18 стало відомо про БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей - їх напрямок південний.

Оновлено о 23:34

Військові повідомили про відбій ракетної небезпеки для Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей.

Оновлено о 23:48

Військові повідомили, що БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область - напрям руху Дніпро.

Декілька нових груп ударних ворожих ударних БпЛА зафіксовано з півдня у Херсонській області, їх вектор руху північний схід.

Також за інформацією ПС, БпЛА у Дніпропетровській області змінили вектор руху у напрямку Павлограда.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:13 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях. Також сигнал тривоги продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

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