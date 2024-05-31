В низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

В Україні пізно ввечері, 31 травня, через ворожі дрони-камікадзе в деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, військові попередили про загрозу застосування російським агресором "Шахедів" для Запорізької, а потім Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської та Одеської областей.
"БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.
Оновлено о 22:17.
За інформацією військових, у Херсонській області крім дронів було зафіксовано пуск авіабомб.
"БпЛА типу Shahed на Херсонщині, курс північно-західний. Пуски керованих авіаційних бомб на Херсонщині", – проінформували українців.
Оновлено о 23:15.
Також загроза виникла і для Одеської області. Там Shahed рухаються курсом з акваторії Чорного моря.
Оновлено о 00:00.
Сигнал тривоги поширився на Черкаську область.
Оновлено о 00:20.
Сигнал повітряної триовги оголошено також у Київській області.
За даними Повітряних сил ворожі дрони помічено:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни ударили по Одесі касетною ракетою, є постраждалі.