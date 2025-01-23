На низькому старті? Що готує Трамп і коли почнуться переговори про завершення війни в Україні

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Позиція Трампа та ультиматум Путіну

Найгучніші заяви Трампа стосувалися завершення війни "за 24 години". Але після перемоги на виборах він став уникати конкретних часових рамок. "Я думаю, насправді ситуація з Росією та Україною буде складнішою", - казав він у грудні, коментуючи ситуацію з ХАМАС та Ізраїлем у Секторі Гази.

За день до інавгурації він знову пообіцяв закінчити війну "дуже швидко". Як пише CNN, команда Трампа спробує зробити це в найближчі місяці через пряму взаємодію з Володимиром Путіним. Бо, на думку нового президента США, - це саме те, що треба для пошуку рішення.

З цією метою він уже доручив організувати телефонну розмову. Не виключено, що Трамп може спробувати вмовити російського диктатора на припинення вогню. Хоча експерти сумніваються, що йому вдасться після першого контакту.

Докладніше про це читайте в матеріалі "У Трампа готують дзвінок Путіну: чого від розмови чекати Україні та що дасть перший контакт".

Фото: Дональд Трамп після інавгурації вже виступив з ультматумом Путіну (Getty Images)

Після інавгурації Трамп підтвердив бажання зустрітися з Путіним і заявив про підготовку до переговорів. Він не вдавався в деталі і не називав конкретних дат, але наголосив, що "це може статися досить швидко".

Він вважає, що підштовхнути Путіна до переговорів мають проблеми в російській економіці, викликані війною. "Думаю, у Росії великі проблеми. Подивіться тільки на інфляцію... Я сподіваюся, він хоче укласти угоду", - додав президент США.

За його словами, український лідер Володимир Зеленський хоче миру і "укласти угоду", але "для танго потрібні двоє". Якогось виразного мирного плану від адміністрації Трампа досі немає. Раніше про врегулювання висловлювалися представники його команди. У загальних рисах пропозиції зводилися до нейтральності України і заморожування війни на лінії розмежування (на момент угоди).

Новий держсекретар США Марко Рубіо прямо називає Росію агресором, але підкреслює, що заради завершення конфлікту обидві сторони мають піти на поступки. Трамп днями закликав Путіна укласти угоду найближчим часом. Інакше в нього не залишиться іншого вибору, окрім як ввести санкції на все, що продає Росія.

"Ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не має бути втрачено жодного життя", - написав він у Truth Social.

Умови Путіна та чи можуть США натиснути на Україну

Володимир Путін цинічно каже про готовність до переговорів і компромісів з Україною. Але киває в бік так званих "Стамбульських угод" від 2022 року. За його словами, українська сторона нібито парафувала документ. Хоча президент України Володимир Зеленський називає його ультиматумом і заперечує саму наявність якихось домовленостей.

"Ми готові проводити діалог без попередніх умов. Але на основі того, про що ми домовилися в Стамбулі в 2022 році. І з урахуванням тих реалій, які складаються на землі", - заявив Путін на грудневій пресконференції.

Йдеться про документ, який "закінчився" ще на стадії проєкту. Згідно з ним, Україна має відмовитися від руху в НАТО (але може вступити до Євросоюзу), від іноземної зброї, погодитися на кратне скорочення Збройних сил, офіційний статус російської мови тощо.

Що стосується "реалій на землі", то вочевидь мається на увазі визнання окупованих регіонів російськими. З вересня 2022 року території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "записані" в конституції РФ.

Фото: Володимир Путін тільки говорить про готовність до компромісів, але не демонструє цієї готовності (Getty Images)

Як пише Bloomberg, вже в телефонній розмові з Трампом кремлівський диктатор вимагатиме, щоб Україна ніколи не приєднувалася до НАТО. За словами джерела, знайомого з підготовкою переговорів, інші умови передбачають контроль над захопленими землями. Але водночас Москва "відкрита для деяких обмінів територіями".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін не має наміру відмовлятися від довоєнних наративів. Адже все ще ставить максималістські цілі щодо ослаблення НАТО, домігшись скорочення військової присутності в країнах східного флангу і в принципі відмови від розширення на Схід.

У публічних коментарях офіційні особи заперечують можливість будь-яких поступок. Помічник Путіна Микола Патрушев в інтерв'ю заявив, що виведення окупаційних сил "навіть не обговорюється", цілі так званої "спеціальної воєнної операції" залишаються незмінними, а однією з умов мирної угоди Москва вважатиме міжнародне визнання окупованих територій.

Що стосується переговорів з Україною, Путін наполягає на нібито "нелегітимності" Володимира Зеленського. Нібито зараз він готовий говорити лише з Верховною Радою, а підписувати документи - з тим, хто "піде на вибори і отримає легітимність".

"Ми з будь-якою людиною будемо розмовляти, зокрема і з Зеленським", - додав він, допускаючи переобрання нинішнього президента України.

У переговорах з адміністрацією Трампа, судячи з крайніх заяв, Путін зацікавлений. На засіданні російської Радбезу він заявив, що врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин конфлікту" на жорстких умовах РФ. Після інавгурації президента США він у бесіді з китайським лідером Сі Цзіньпіном прямо сказав, що його мета - завершення війни на основі його інтересів.

Реагуючи на вчорашній ультиматум Трампа, путінський прес-секретар Дмитро Пєсков сказав, що не побачив нічого нового. Кремль розраховує на "рівноправний і шанобливий діалог", який мав місце у 2017-2020 роках, і чекає сигналів від Вашингтона, "яких поки що не надходило".

З чим Зеленський готовий підходити до переговорів із РФ

Президент України Володимир Зеленський каже про бажання завершити війну у 2025 році. При цьому відкидає юридичне визнання окупованих територій за Росією, навіть якщо на Київ натиснуть усі союзники.

На які поступки може піти українське керівництво, неясно. Але в будь-якому разі перед тим, як почнуться переговори з росіянами, Зеленський вимагає сильних гарантій безпеки від західних партнерів.

За його словами, перші переговори про закінчення війни відбудуться з Трампом. На яких треба домовитися, як Україна і США можуть зупинити Путіна. І якщо Трамп запропонує сильні гарантії, тоді можна переходити до переговорів із Росією. "І тільки так, а не просто сіли відразу втрьох", - заявив він в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Фото: Володимир Зеленський готовий до переговорів тільки після сильних гарантій безпеки для України (Getty Images)

На полях саміту в Давосі президент назвав ці гарантії. Найкращою і найдешевшою для партнерів гарантією безпеки став би вступ України до НАТО. Раніше він допускав, що парасолька колективної оборони могла б у такому разі закривати лише підконтрольні території.

Іншою гарантією могло б стати розміщення європейських військ (як частина загальних гарантій безпеки). Що стосується чисельності, то це мінімум 200-тисячний контингент. "Інакше буде, як було з ОБСЄ, і ніхто не знав, чим вони можуть допомогти. У них просто були офіси і все", - додав Зеленський.

Гарантії потрібні, щоб знати, що завтра Путін знову не піде війною. І якщо починати переговори зі слабкої позиції, це обернеться програшем України. "Він порушив усе, він винен, тому не може бути угоди з дияволом", - сказав президент.

В інтерв'ю Bloomberg він назвав умову, яку вважає справедливою для початку переговорів із Росією. Це відведення російських військ на лінію до 24 лютого 2022 року.

"Це була б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному, в житті так буває", - визнав Зеленський.

Що стосується адміністрації Трампа, то неформальні комунікації налагоджені. У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що вони ведуться на різних рівнях. І головне питання в тому, щоб донести до команди нового президента США українське бачення фіналу війни.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, контакти можуть відбутися на початку лютого в рамках "Українського тижня" у Вашингтоні. "Думаю, що там відбуватимуться основні процеси і переговори з новою командою Трампа", - додав він.

Дати зустрічі президентів Зеленського і Трампа поки немає, але вона теж готується.

Коли може початися переговорний процес

Коли може початися реальний переговорний процес і в якому форматі, не беруться прогнозувати ні в Україні, ні в Росії, ні на Заході.

Як пише The Wall Street Journal, Трамп доручив своєму спеціальному представнику Кіту Келлоггу завершити війну за 100 днів. З цього можна припустити, що принаймні перші кроки до переговорів можуть бути зроблені в найближчі дні або тижні.

Проблема в тому, що Кремль досі не виявив інтересу до фігури Келлогга і розраховує на взаєморозуміння Путіна з Трампом. І до їхнього першого прямого контакту складно будувати якісь прогнози. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон побоюється, що президент США спробує змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві.

Келлогг став спецпосланцем після опублікованого мирного плану, в якому він критикував адміністрацію Байдена за затримки військової допомоги і звинувачував у провокації РФ "відкритими дверима" в НАТО для України. План також містить примус сторін до переговорів "батогами і пряниками".

Початок переговорного процесу могла покласти поїздка Келлога до Києва. Вона планувалася до інавгурації Трампа, але була відкладена. Зараз президент Зеленський сподівається на якнайшвидший візит і зустріч на рівні лідерів у Вашингтоні.

"Ми хочемо підготуватися до цієї зустрічі та мати плани. Скоро? Я думаю, так, не знаю, важко знати вже зараз це. Нам треба познайомитися краще", - коментував він майбутній візит Келлогга.

У публікаціях західних медіа багато пишуть про можливі підходи Трампа до російсько-української війни, озвучуються якісь терміни початку і завершення переговорів і зустрічей на вищому рівні. Співрозмовники РБК-Україна у владі ставляться до цього обережно.

Поки ж більш-менш вимальовуються лише два важливих параметри, з якими нова адміністрація США в перспективі може вийти на переговори. Перший - зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО, другий - заморожування бойових дій. При цьому ЗМІ упускають такий момент, як готовність Росії завершити війну. Поки що її не спостерігається й близько, окупанти наступають на Донбасі і добровільно зупинятися не збираються.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори".

Політолог Ігор Рейтерович називає план завершити російсько-українську війну за 100 днів реалістичнішим, ніж усе, що озвучувалося раніше. На його думку, за цей період можна провести певні переговори і вийти на розуміння, як може виглядати мир. У цій ситуації головне, щоб США не забували підтримувати Україну. І якщо Вашингтон наважиться сильніше вдарити по російській економіці, то Путін швидше сяде за стіл переговорів.

"Трамп це знає. Подивимося, чи скористається він цим", - розповів він YouTube-каналу РБК-Україна.

При підготовці тексту використовувалися: заяви офіційних осіб України, Росії та США, звіт Інституту вивчення війни (ISW), публікації Bloomberg, CNN, The Wall Street Journal, коментарі радника глави Офісу президента Михайла Подоляка та політолога Ігоря Рейтеровича YouTube-каналу РБК-Україна.