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Низкий уровень расчетов с отраслью ВИЭ угрожает энергобезопасности Украины, - нардеп

Фото: Людмила Буймистер (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Низкий уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и борьбу с российской энергетической политикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер в Facebook.

"На фоне войны и бесчисленных других проблем, мы видим, что платежи перед нашей зеленой генерацией с марта находятся на таком критическом уровне, что едва покрывают операционные затраты предприятий. Многие компании уже на грани банкротства и если это произойдет, то дальнейшее укрепление нашей энергетической безопасности и противостояние грязной российской энергетической политике станет под вопросом", - сказала она

Буймистер добавила, что недавно Министерство энергетики увеличило уровень расчетов с "зеленой" генерацией с 16% до 30%. В то же время компания "Укрэнерго" не проводит никаких расчетов с предприятиями ВИЭ, несмотря на наличие средств для этого.

Она подчеркнула, что Евросоюз уже утвердил план который предусматривает отказ от российских энергоресурсов и увеличение инвестиций в «зеленую» энергетику.

"Кому-то может показаться, что расходы на зеленую генерацию сейчас не приоритет. Именно на этом будет настаивать промосковская пропаганда. Но на самом деле выживание и дальнейшее развитие зеленой энергетики - это не вопрос денег, а залог национальной безопасности", - подытожила нардеп.

Напомним, Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

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