Из-за низких зарплат в "Ровногаз" остается более 220 вакансий

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С начала 2019 года из компании уволилось 178 работников

Из-за замороженных тарифов на распределение газа зарплата специалистов "Ровногаз" на 23% меньше средней по промышленности и 52% от средней зарплаты по отрасли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Средняя зарплата ровенских газовиков составляет 9 329 гривен, в то время, как среднемесячная зарплата по отрасли в области составляет 18 694 гривен. Небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые часто ищут высокооплачиваемую работу за рубежом", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года из компании уволилось 178 работников. По словам пресс-службы, главной причиной массовых увольнений газовиков является низкий уровень заработной платы, который на 29% меньше средней зарплаты по отрасли. Сегодня на предприятии вакантными являются 220 должностей. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители.

Также в пресс-службе отметили, что в аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно ликвидирует утечки газа, не хватает почти 50 специалистов. Еще столько же – в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование: проверяет сети и выявляет утечки газа на них. Из-за незаполненности вакансий, увеличивается нагрузка на работников, а зарплата неизменно остается низкой.

"Тарифная политика НКРЭКУ ограничивает зарплаты газовиков. Из действующей цены природного газа лишь 18,2 копейки направляются на заработную плату, остальные средства – на замену и ремонт сетей, содержание АДС, установку бесплатных счетчиков и т. п. Газораспределительная компания получает лишь 72,5 копеек от стоимости одного кубометра", - рассказывает коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас все обращения газораспределительных предприятий Украины к НКРЭКУ об установлении экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ, остаются без реагирования. В Ассоциации газового рынка Украины отмечают, что непринятие тарифов создает условия для банкротства нового Оператора ГТС.