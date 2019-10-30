Через низькі зарплати в "Рівнегаз" залишається понад 220 вакансій

Ілюстративне фото (dtek.com)

З початку 2019 року з компанії звільнилося 178 працівників

Через заморожені тарифи на розподіл газу зарплата фахівців "Рівнегаз" на 23% менша від середньої по промисловості та на 52% від середньої зарплати по галузі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Середня зарплата рівненських газовиків складає 9 329 гривень, в той час, як середньомісячна зарплата по галузі в області становить – 18 694 гривень. Невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які часто шукають високооплачувану роботу за кордоном", - йдеться у повідомленні.

З початку 2019 року з компанії звільнилося 178 працівників. За словами прес-служби, головною причиною масових звільнень газовиків є низький рівень заробітної плати, який на 29% менший від середньої зарплати по галузі. Сьогодні на підприємстві вакантними є 220 посад. Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії.

Також у прес-службі зазначили, що в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу не вистачає майже 50 фахівців. Ще стільки ж – в службі, яка здійснює комплексно-приладове обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників, а зарплата незмінно залишається низькою.

"Тарифна політика НКРЕКП обмежує зарплати газовиків. З діючої ціни природного газу лише 18,2 копійки спрямовуються на заробітну плату, решта коштів – на заміну та ремонт мереж, утримання АДС, встановлення безкоштовних лічильників тощо. Газорозподільна компанія отримує лише 72,5 копійок від вартості одного кубометра", - розповідає комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

У прес-службі наголосили, що наразі усі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, залишаються без реагування. В Асоціації газового ринку України зазначають, що неприйняття тарифів створює умови для банкрутства нового Оператора ГТС.