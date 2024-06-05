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Низка країн ЄС закликала розпочати вступні переговори з Україною та Молдовою у червні

Фото: у ЄС закликали розпочати вступні переговори з Україною у червні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дванадцять країн Європейського союзу вимагають розпочати переговори про вступ до блоку з Україною та Молдовою до кінця червня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в листі глав МЗС 12 країн ЄС до бельгійської колеги, який є в розпорядженні Euractiv.

Лист підписали міністри закордонних справ Швеції, Чехії, Фінляндії, Естонії, Словаччини, Румунії, Німеччини, Словенії, Польщі, Португалії, Литви та Латвії.

Чиновники закликали Бельгію, яка головує в ЄС, затвердити переговорні рамки для України та Молдови, щоб провести міжурядові конференції з двома країнами до кінця червня.

Такі конференції означатимуть початок вступних переговорів із ЄС.

За інформацією Euractiv, посли ЄС мають обговорити початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку 7 червня. При цьому ЄК надасть послам інформацію про прогрес, якого досягли країни у питанні впровадження реформ.

Представники ЄС очікують, що дві країни матимуть позитивну оцінку від Єврокомісії.

"Початок переговорів про вступ принесе додаткову мотивацію як Україні, так і Молдові. Враховуючи важку ситуацію в Україні та майбутні президентські вибори і референдум щодо членства в ЄС у Молдові, це підвищило б моральний дух і сприяло б подальшій роботі над реформами в цих країнах" , - наголошують очільники МЗС.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, лідери країн ЄС підтримали початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року.

Фактично переговори так і не розпочалися, оскільки для цього у Євросоюзі мають затвердити переговорну рамку.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів наголошував, що важливо, щоб переговори щодо вступу України до ЄС розпочалися у червні. За інформацією Politico, таку мету ставлять перед собою і в Євросоюзі.

Але початку процесу перешкоджає Угорщина. Країна не дала схвалити переговорну рамку під час зустрічі послів ЄС.

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