Низка країн ЄС закликала розпочати вступні переговори з Україною та Молдовою у червні

Лист підписали міністри закордонних справ Швеції, Чехії, Фінляндії, Естонії, Словаччини, Румунії, Німеччини, Словенії, Польщі, Португалії, Литви та Латвії.

Чиновники закликали Бельгію, яка головує в ЄС, затвердити переговорні рамки для України та Молдови, щоб провести міжурядові конференції з двома країнами до кінця червня.

Такі конференції означатимуть початок вступних переговорів із ЄС.

За інформацією Euractiv, посли ЄС мають обговорити початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку 7 червня. При цьому ЄК надасть послам інформацію про прогрес, якого досягли країни у питанні впровадження реформ.

Представники ЄС очікують, що дві країни матимуть позитивну оцінку від Єврокомісії.

"Початок переговорів про вступ принесе додаткову мотивацію як Україні, так і Молдові. Враховуючи важку ситуацію в Україні та майбутні президентські вибори і референдум щодо членства в ЄС у Молдові, це підвищило б моральний дух і сприяло б подальшій роботі над реформами в цих країнах" , - наголошують очільники МЗС.