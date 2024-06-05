Низка країн ЄС закликала розпочати вступні переговори з Україною та Молдовою у червні

Дванадцять країн Європейського союзу вимагають розпочати переговори про вступ до блоку з Україною та Молдовою до кінця червня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в листі глав МЗС 12 країн ЄС до бельгійської колеги, який є в розпорядженні Euractiv.
Лист підписали міністри закордонних справ Швеції, Чехії, Фінляндії, Естонії, Словаччини, Румунії, Німеччини, Словенії, Польщі, Португалії, Литви та Латвії.
Чиновники закликали Бельгію, яка головує в ЄС, затвердити переговорні рамки для України та Молдови, щоб провести міжурядові конференції з двома країнами до кінця червня.
Такі конференції означатимуть початок вступних переговорів із ЄС.
За інформацією Euractiv, посли ЄС мають обговорити початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку 7 червня. При цьому ЄК надасть послам інформацію про прогрес, якого досягли країни у питанні впровадження реформ.
Представники ЄС очікують, що дві країни матимуть позитивну оцінку від Єврокомісії.
"Початок переговорів про вступ принесе додаткову мотивацію як Україні, так і Молдові. Враховуючи важку ситуацію в Україні та майбутні президентські вибори і референдум щодо членства в ЄС у Молдові, це підвищило б моральний дух і сприяло б подальшій роботі над реформами в цих країнах" , - наголошують очільники МЗС.
Нагадаємо, лідери країн ЄС підтримали початок вступних переговорів із Україною ще у грудні минулого року.
Фактично переговори так і не розпочалися, оскільки для цього у Євросоюзі мають затвердити переговорну рамку.
Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів наголошував, що важливо, щоб переговори щодо вступу України до ЄС розпочалися у червні. За інформацією Politico, таку мету ставлять перед собою і в Євросоюзі.
Але початку процесу перешкоджає Угорщина. Країна не дала схвалити переговорну рамку під час зустрічі послів ЄС.
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