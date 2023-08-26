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Низка європейських країн хочуть придбати іранські безпілотники, - Міноборони

Субота 26 серпня 2023 22:54
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Низка європейських країн хочуть придбати іранські безпілотники, - Міноборони Фото: Ряд європейських країн хочуть придбати іранські безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кілька західних і європейських країн нібито звернулися до Ірану з проханням про придбання безпілотників.

Про це заявив представник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал Реза Талаї-Нік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr News Agency.

"У наших безпілотників багато замовників, і багато країн просять купити у нас безпілотники. Зараз є багато замовників на наші безпілотники, і ми отримали кілька запитів від західних і європейських країн, хоча вони не хочуть бути названими", - сказав він.

За словами Талаї-Нік, Іран не виставляє всі свої безпілотники через деякі застереження.

"Якщо у нас немає політичних міркувань і міркувань безпеки щодо тієї чи іншої країни, і ми впевнені, що цей безпілотник не буде використано неналежним чином, а також з огляду на можливості виробництва безпілотників і внутрішній попит, ми готові експортувати безпілотники, які перебувають у портфелі експортної продукції", - заявив він.

Представник відомства додав, що жоден із контрактів на експорт безпілотників з іншими країнами не було скасовано.

"Що стосується минулих обмінів із такими країнами, як Росія, то жоден із них не було скасовано. Однак кожен із них проходить через свої специфічні процеси", - зазначив він.

Іранські дрони на війні Росії з Україною

Росія широко використовує іранські дрони для атак по цивільній інфраструктурі України. Сьогодні вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, і цей запас Росія вже майже повністю вичерпала.

Однак Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

Новий завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які "на порядок більші", ніж ті, які вона могла закупити в Ірану до цього.

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