Ниже 30 градусов мороза: на севере Швеции из-за холода остановили движение поездов

Отменены поезда вокруг городы Кируна. Это сделано с учетом безопасности пассажиров. По прогнозам синоптиков, в течении нескольких дней ожидается температура ниже 30 градусов мороза.

"Наши локомотивы и вагоны выдерживают такие температуры, но к северу от Кируны поезда ходят на большие расстояния по бездорожью. Это означает ограниченную возможность устранения неисправностей или эвакуации, если что-то случится с инфраструктурой или транспортными средствами. Поэтому в качестве меры безопасности мы решили остановить движение на выбранных участках", - говорится в сообщении.

Отмечают, что остановка поездов может продлиться до четверга, 9 декабря.