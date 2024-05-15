Нижче 40 гривень не буде: аналітики, банкіри та населення спрогнозували курс долара

За інформацією НБУ, населення у квітні 2024 року погіршило прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар. У березні громадяни чекали на курс 39,80 грн/долар.

Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 41,81 грн/долар (41,13 грн/долар у березні).

Банкіри у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. У січні вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.

Бюджетний курс

У державному бюджеті на 2024 рік закладений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Очікується, що у грудні 2024 року курс він буде на рівні 42,1 грн/долар.

Згідно з розрахунками МВФ, середній курс долара у 2024 році становитиме 41 грн/долар. У 2025 році він зросте до 45,8 грн/долар.