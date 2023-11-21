Ніякої "втоми". Умєров назвав головні меседжі візиту голови Пентагона в Україну

"Переконаний, що продуктивний візит міністра Остіна перекреслює будь-які намагання наших ворогів нав’язати думку про "втому США від України". Навпаки, цей і майбутні візити і зустрічі з нашими союзниками і партнерами з усього світу лише підкреслюють силу і вагу військової дипломатії", - сказав він.

Крім цього, як зазначають у Міноборони, сторони обговорили плани України у протистоянні російській агресії, нинішні і майбутні потреби на полі бою для їх реалізації та шляхи подальшої допомоги з боку США та союзників.

"У нас була плідна розмова щодо поточних і майбутніх потреб України на полі бою та того, як Сполучені Штати із союзниками можуть допомогти їх задовольнити", - зазначив Умєров.

До того ще одна важлива тема стосувалася НАТО.

"Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація - один з головних пріоритетів міністерства оборони України", - додав міністр.

Візит Остіна до Києва

20 листопада в Україну з візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Як розповідали у прес-службі Пентагону, під час приїзду до Києва Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ. У день візиту Остіна до Києва США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та військову техніку на суму понад 100 мільйонів доларів.