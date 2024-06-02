Ніякої сметани! Лікарі дали поради на випадок сонячних опіків

Звичайно, сонячні опіки краще не отримувати, але літо є літо. Лікарі нагадали, як вберегти себе, що слід робити, а що - точно ні, якщо опіки таки сталися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал " Бережи себе ".

Як уберегтися від сонячних опіків?

Перед виходом на вулицю щодня користуйтесь сонцезахисним кремом. На кремі ви побачите позначку SPF, яка позначає фактор захисту від сонця. Більше число SPF означає сильніший захист. Обирайте крем від SPF-30 і вище. Важливо, щоб крем захищав від обох типів сонячних променів: від променів типу А (UVA) та типу В (UVB). Також зверніть увагу, чи є засіб водостійким.

Перебувайте в тіні. Дуже просте та ефективне правило. Якщо влітку ви змушені тривалий час перебувати надворі, спробуйте більшість часу бути в холодку, якщо це можливо.

Носіть одяг, який вас захистить. Легкий одяг із натуральних тканин, з довгими рукавами, капелюх із широкими полями та сонячні окуляри - усе це є дуже хорошим захистом проти сонця. Деякі виробники використовують тканину, яка захищає від ультрафіолету. Такий одяг матиме відповідне маркування “UPF”.

Якщо опіки сталися

Що варто робити при опіках:

Прийміть прохолодну ванну або душ . Це допоможе зменшити біль. Обережно промокніть шкіру рушником, уникайте тертя, залиште шкіру трохи вологою.

. Це допоможе зменшити біль. Обережно промокніть шкіру рушником, уникайте тертя, залиште шкіру трохи вологою. Нанесіть зволожувальний крем . Це допоможе затримувати вологу. Краще “заспокоюють” шкіру креми з алое або ферментами сої. Якщо деякі ділянки шкіри сильно пошкоджені, проконсультуйтесь у лікаря/ки щодо застосування місцевих засобів із кортикостероїдами, як-от крему або мазі з гідрокортизоном абощо.

. Це допоможе затримувати вологу. Краще “заспокоюють” шкіру креми з алое або ферментами сої. Якщо деякі ділянки шкіри сильно пошкоджені, проконсультуйтесь у лікаря/ки щодо застосування місцевих засобів із кортикостероїдами, як-от крему або мазі з гідрокортизоном абощо. Якщо ви відчуваєте сильний біль , безрецептурні знеболювальні, як-от ібупрофен чи парацетамол, можуть стати в пригоді.

, безрецептурні знеболювальні, як-от ібупрофен чи парацетамол, можуть стати в пригоді. Пийте достатньо води. При опіках весь організм потребує додаткової рідини.

Що робити у випадку пухирців

Така ознака свідчить, що ви отримали опік другого ступеня тяжкості. Головне в цій ситуації - не пошкодити пухирці, дати їм загоїтись самостійно.

Також важливо розуміти, що навіть засмагла шкіра - це теж пошкоджена шкіра. Чому? Річ у тім, що організм людини виробляє пігмент меланін, щоб захистити глибокі шари шкіри від пошкодження, зокрема від ультрафіолету.

Коли сонячні промені пошкоджують шкіру, організм вимушений виробляти ще більше пігменту для захисту. У результаті шкіра змінює колір, набуває більш коричневого відтінку. Тож безпечної засмаги просто не існує.

Чого не варто робити при опіках?

Передусім варто відмовитись від "бабусиних методів" - на кшталт мастити шкіру сметаною чи кефіром. Річ у тім, що сметана містить жир, а жир закорковує пори. Як наслідок - шкіра втрачає здатність охолоджуватись. Це може навіть посилювати опік.

Річ у тім, що в першу годину після опіку важливо його охолодити - наприклад, потримати під чистою проточною водою. Будь-які креми, спреї, мазі створюють на шкірі теплоізолюючу плівку, таким чином погіршуючи теплообмін. Тому такі засоби, в тому числі декспантенол, можна використовувати тільки за деякий час після опіку. Принаймні після кількох годин, а краще - днів. У такий спосіб відновлюючі мазі дійсно будуть ефективними і безпечними.

Тож у підсумку треба використати:

прохолодний душ;

легкий зволожувальний крем;

багато рідини;

безрецептурні знеболювальні.

Не лише опіки

Сонячна спекотна пора може бути небезпечною не тільки опіками, а й сонячним або тепловим ударом. Він може виникнути у разі тривалого перебування на сонці.

У такі дні важливо приділити особливу увагу дітям, людям похилого віку та людям з хронічними хворобами, такими як діабет та серцево-судинні захворювання.

Докладніше - у матеріалі.