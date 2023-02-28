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Ніяк не весна. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 1 березня, погоду в Україні навряд можна буде назвати весняною. Місцями очікуються невеликий сніг, туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східних областях вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер, туман та ожеледиця

В прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 2-7° морозу, на півдні Одеської області та в Криму 1-5° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-10°.

Як повідомлялось, погода в Україні навесні 2023 прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

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