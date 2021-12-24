NIX планируют принять на обучение несколько сотен студентов в новом офисном пространстве

Одной из крупнейших IT-команд Украины в дополнение к бизнес-центрам «Брама» и «Параллель» стала доступна третья локация в Харькове — «Атриум». Здесь размещается Корпоративный центр обучения. Он занимается подготовкой IT-специалистов, которые позже могут присоединиться к NIX и начать успешную карьеру в IT.

Какие задачи решают в NIX с новой локацией

С помощью Корпоративного центра обучения в NIX уже много лет пополняют свою команду специалистами с наиболее актуальными знаниями в сфере IT. Тех, кто хотел бы пройти одну из программ КЦО, по-настоящему много. Только в 2021 год здесь прошли обучение несколько сотен человек. Это были студенты вузов, выпускники, а также так называемые свитчеры, люди которые планируют поменять профессию. В следующем году количество обучающихся в КЦО может составить несколько тысяч. Для них в бизнес-центре «Атриум» подготовлены просторные и удобные аудитории.

Сейчас в КЦО обучают по 19 самым перспективным в IT направлениям. Это программирование, веб-дизайн, тестирование, бизнес-аналитика, девопс и т.д. Все программы наполнены современными и востребованными индустрией знаниями. С ними учащиеся смогут начать успешную карьеру в NIX и быстрее адаптироваться в команде.

Кроме того, в КЦО эксперты Никс проводят лекции для преподавателей профильных кафедр нескольких технических институтов и университетов Харькова. За счет этого повышается квалификация таких специалистов и в результате растет качество обучения уже их студентов.

На новой локации в NIX обеспечили максимум комфорта и для обучения, и для отдыха. В бизнес-центре «Атриум» студенты могут воспользоваться несколькими полностью оснащенными кухнями и комнатами отдыха, которые оформлены с домашним уютом.

В будущем Никсы полностью займут новое офисное пространство

Третья локация поможет NIX увеличить также и команду своих разработчиков. Они разместятся в «Атриуме» после проведения ремонта и переоборудования остальной части этого бизнес-центра в 2022 году. Сегодня NIX является единственной в отрасли, кто целиком занимает свои офисные здания.