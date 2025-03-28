Nissan відродить легендарне задньопривідне купе: перші подробиці про новинку

Топ-менеджер не розкрив подробиць змін, які стосуватимуться культових автомобілів бренду, проте наголосив, що фахівці вже ведуть роботу за цими напрямками. У той же час, компанія планує в майбутньому випустити нові моделі, які стануть флагманами виробника.

Еспіноза повідомив, що поки не готовий говорити про терміни випуску GT-R нового покоління, а також у якому вигляді буде представлено культову лінійку. При цьому глава Nissan заявив, що компанія вже розпочала роботу з відродження купе Silvia. На думку топ-менеджера, спорткари є частиною ДНК компанії, тож фахівці не відмовляться від роботи з ними.

Також стало відомо, що у майбутньому у Nissan з'явиться новий флагманський модельний ряд. Еспіноза розраховує, що компанія розробить чотири чи п'ять автомобілів, які очолять список продуктів бренду. Однією з машин може стати екстремальна версія позашляховика Patrol. При цьому флагмани продаватимуть по всьому світу.