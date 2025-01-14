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Nissan представив новий повнорозмірний пікап: названі усі технічні подробиці

Вівторок 14 січня 2025 15:10
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Nissan представив новий повнорозмірний пікап: названі усі технічні подробиці Фото: Nissan представив новий повнорозмірний пікап
Автор: Константин Широкун

Компанії Nissan та Dongfeng представили новий повнорозмірний пікап Nissan Dongfeng Z9. Новинка має 5520 мм завдовжки, 1960 мм завширшки і 1950 мм заввишки. Колісна база – 3300 мм, заявлений дорожній просвіт – аж 270 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Nissan Dongfeng Z9 пропонує вибір із двох силових агрегатів. Бензиновий дволітровий турбомотор 4K31TD веде родовід від двигунів Mitsubishi, і розвиває 258 к.с. Альтернатива – турбодизель об'ємом 2,3 л, який видає 190 к.с. Обидва агрегати працюють з безальтернативним восьмиступінчастим "автоматом", але за повнопривідну трансмісію з муфтою BorgWarner на передній осі доведеться доплатити, адже у простих версій привод лише задній.

Nissan представив новий повнорозмірний пікап: названі усі технічні подробиці

У майбутньому обіцяні дві гібридні версії. Одна з них вже сертифікована - з бензиновим турбомотором на 147 к.с. та тяговим електродвигуном потужністю 212 к.с. А ще буде повнопривідний гібрид із двома електромоторами сукупною віддачею 435 к.с. та 800 Нм, який зможе проїхати на повному баку та зарядці акумулятора 1100 км.

Бензинові та дизельні пікапи вже сходять з конвеєра заводу Zhengzhou Nissan, але старт прийому замовлень у Китаї намічений на лютий, а товарні машини прибудуть до дилерів лише у березні. Тоді стануть відомі й ціни. Гібридні версії дістануться покупців ще пізніше. Nissan і Dongfeng поки не підтвердили експортні плани на модель Z9.

Nissan представив новий повнорозмірний пікап: названі усі технічні подробиці

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