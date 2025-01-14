Nissan представив новий повнорозмірний пікап: названі усі технічні подробиці

Nissan Dongfeng Z9 пропонує вибір із двох силових агрегатів. Бензиновий дволітровий турбомотор 4K31TD веде родовід від двигунів Mitsubishi, і розвиває 258 к.с. Альтернатива – турбодизель об'ємом 2,3 л, який видає 190 к.с. Обидва агрегати працюють з безальтернативним восьмиступінчастим "автоматом", але за повнопривідну трансмісію з муфтою BorgWarner на передній осі доведеться доплатити, адже у простих версій привод лише задній.

У майбутньому обіцяні дві гібридні версії. Одна з них вже сертифікована - з бензиновим турбомотором на 147 к.с. та тяговим електродвигуном потужністю 212 к.с. А ще буде повнопривідний гібрид із двома електромоторами сукупною віддачею 435 к.с. та 800 Нм, який зможе проїхати на повному баку та зарядці акумулятора 1100 км.

Бензинові та дизельні пікапи вже сходять з конвеєра заводу Zhengzhou Nissan, але старт прийому замовлень у Китаї намічений на лютий, а товарні машини прибудуть до дилерів лише у березні. Тоді стануть відомі й ціни. Гібридні версії дістануться покупців ще пізніше. Nissan і Dongfeng поки не підтвердили експортні плани на модель Z9.