Nissan представил новый полноразмерный пикап: названы все технические подробности

Nissan Dongfeng Z9 предлагает выбор из двух силовых агрегатов. Бензиновый двухлитровый турбомотор 4K31TD ведет родословную от двигателей Mitsubishi, и развивает 258 л.с. Альтернатива - турбодизель объемом 2,3 л, который выдает 190 л.с. Оба агрегата работают с безальтернативным восьмиступенчатым "автоматом", но за полноприводную трансмиссию с муфтой BorgWarner на передней оси придется доплатить, ведь у простых версий привод только задний.

В будущем обещаны две гибридные версии. Одна из них уже сертифицирована - с бензиновым турбомотором на 147 л.с. и тяговым электродвигателем мощностью 212 л.с. А еще будет полноприводный гибрид с двумя электромоторами совокупной отдачей 435 л.с. и 800 Нм, который сможет проехать на полном баке и зарядке аккумулятора 1100 км.

Бензиновые и дизельные пикапы уже сходят с конвейера завода Zhengzhou Nissan, но старт приема заказов в Китае намечен на февраль, а товарные машины прибудут к дилерам только в марте. Тогда же станут известны и цены. Гибридные версии доберутся до покупателей еще позже. Nissan и Dongfeng пока не подтвердили экспортные планы на модель Z9.