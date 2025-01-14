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Nissan представил новый полноразмерный пикап: названы все технические подробности

Вторник 14 января 2025 15:10
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Nissan представил новый полноразмерный пикап: названы все технические подробности Фото: Nissan представил новый полноразмерный пикап нового поколения
Автор: Константин Широкун

Компании Nissan и Dongfeng представили новый полноразмерный пикап Nissan Dongfeng Z9. Новинка имеет 5520 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1950 мм в высоту. Колесная база - 3300 мм, заявленный дорожный просвет - аж 270 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Nissan Dongfeng Z9 предлагает выбор из двух силовых агрегатов. Бензиновый двухлитровый турбомотор 4K31TD ведет родословную от двигателей Mitsubishi, и развивает 258 л.с. Альтернатива - турбодизель объемом 2,3 л, который выдает 190 л.с. Оба агрегата работают с безальтернативным восьмиступенчатым "автоматом", но за полноприводную трансмиссию с муфтой BorgWarner на передней оси придется доплатить, ведь у простых версий привод только задний.

Nissan представил новый полноразмерный пикап: названы все технические подробности

В будущем обещаны две гибридные версии. Одна из них уже сертифицирована - с бензиновым турбомотором на 147 л.с. и тяговым электродвигателем мощностью 212 л.с. А еще будет полноприводный гибрид с двумя электромоторами совокупной отдачей 435 л.с. и 800 Нм, который сможет проехать на полном баке и зарядке аккумулятора 1100 км.

Бензиновые и дизельные пикапы уже сходят с конвейера завода Zhengzhou Nissan, но старт приема заказов в Китае намечен на февраль, а товарные машины прибудут к дилерам только в марте. Тогда же станут известны и цены. Гибридные версии доберутся до покупателей еще позже. Nissan и Dongfeng пока не подтвердили экспортные планы на модель Z9.

Nissan представил новый полноразмерный пикап: названы все технические подробности

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