Nissan офіційно показав новий електричний седан

Японський автовиробник офіційно представив новий електричний седан з лаконічною назвою N7. Машина була розроблена спеціально для ринку Китаю з місцевим партнером Dongfeng у рамках їх спільного підприємства.

Концепт нового седена Dongfeng Nissan вперше показав у квітні. Елегантний седан відповідає всім тенденціям дизайну 2024 року: розділені фари, суцільна панель задніх ліхтарів, логотип з підсвічуванням, двоколірні диски та ін.

Може здатись, що це перший електричний седан Nissan. Однак це не так. Sylphy Zero Emission на базі Leaf був випущений у 2018 році як перший електромобіль компанії, створений для китайського ринку. Новинка при довжині 4930 міліметрів і ширині 1895 міліметрів має приблизно такі ж габарити, як і Volkswagen ID.7.

Nissan поки що не хоче показувати інтер’єр новинки, а також не готовий оприлюднювати технічні характеристики, окрім розмірів електромобіля. Ми знаємо, що він базується на локально розробленій модульній електричній архітектурі та буде пропонуватися з розширеною системою допомоги водієві. Також відомо, що мультимедійна система побудована навколо процесору Qualcomm Snapdragon 8295P.

Новий Nissan N7 надійде в продаж у Китаї протягом першої половини 2025 року. Це одна з кількох моделей, включених до середньострокового плану Nissan "The Arc", який дозволить спільному підприємству Dongfeng Nissan прискорити запуск гібридів та електромобілів у Китаї. Ця стратегія передбачає загалом появу 30 моделей у всьому світі до 2027 року.