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Nissan официально показал новый электрический седан

Пятница 15 ноября 2024 12:35
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Nissan официально показал новый электрический седан Фото: Nissan официально показал новый электрический седан
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель официально представил новый электрический седан с лаконичным названием N7. Машина была разработана специально для рынка Китая с местным партнером Dongfeng в рамках их совместного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Концепт нового седена Dongfeng Nissan впервые показал в апреле. Элегантный седан отвечает всем тенденциям дизайна 2024: разделенные фары, сплошная панель задних фонарей, логотип с подсветкой, двухцветные диски и т.д.

Может показаться, что это первый электрический седан Nissan. Однако это не так. Sylphy Zero Emission на базе Leaf был выпущен в 2018 году в качестве первого электромобиля компании, созданного для китайского рынка. Новинка при длине 4930 мм и ширине 1895 мм имеет приблизительно такие же габариты, как и Volkswagen ID.7.

Nissan официально показал новый электрический седан

Nissan пока не желает демонстрировать интерьер новинки, также не готов обнародовать технические свойства, не считая размеров электромобиля. Мы знаем, что он базируется на локально разработанной модульной электрической архитектуре и будет предлагаться с расширенной системой помощи водителю. Также известно, что мультимедийная система построена вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 8295P.

Новый Nissan N7 поступит в продажу в Китае в течение первой половины 2025 года. Это одна из нескольких моделей, включенных в среднесрочный план Nissan "The Arc", который позволит совместному предприятию Dongfeng Nissan ускорить запуск гибридов и электромобилей в Китае. Эта стратегия предполагает появление 30 моделей во всем мире к 2027 году.

Nissan официально показал новый электрический седан

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Nissan Электромобили Автомобильный рынок
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