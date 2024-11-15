Nissan официально показал новый электрический седан

Японский автопроизводитель официально представил новый электрический седан с лаконичным названием N7. Машина была разработана специально для рынка Китая с местным партнером Dongfeng в рамках их совместного предприятия.

Концепт нового седена Dongfeng Nissan впервые показал в апреле. Элегантный седан отвечает всем тенденциям дизайна 2024: разделенные фары, сплошная панель задних фонарей, логотип с подсветкой, двухцветные диски и т.д.

Может показаться, что это первый электрический седан Nissan. Однако это не так. Sylphy Zero Emission на базе Leaf был выпущен в 2018 году в качестве первого электромобиля компании, созданного для китайского рынка. Новинка при длине 4930 мм и ширине 1895 мм имеет приблизительно такие же габариты, как и Volkswagen ID.7.

Nissan пока не желает демонстрировать интерьер новинки, также не готов обнародовать технические свойства, не считая размеров электромобиля. Мы знаем, что он базируется на локально разработанной модульной электрической архитектуре и будет предлагаться с расширенной системой помощи водителю. Также известно, что мультимедийная система построена вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 8295P.

Новый Nissan N7 поступит в продажу в Китае в течение первой половины 2025 года. Это одна из нескольких моделей, включенных в среднесрочный план Nissan "The Arc", который позволит совместному предприятию Dongfeng Nissan ускорить запуск гибридов и электромобилей в Китае. Эта стратегия предполагает появление 30 моделей во всем мире к 2027 году.