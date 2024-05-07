Ніс загрозу для кораблів. Збройні сили США збили дрон хуситів у Червоному морі

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року бойовики угруповання хуситів, які контролюють частину Ємену, регулярно завдають ударів ударними дронами та ракетами різних типів торговельних суден та військових кораблів різних країн в Аденській та Баб-ель-Мандабській протоках, а також у Червоному морі.

Небезпека для судноплавства, що різко зросла, змусила низку логістичних компаній перенаправити маршрути суден в обхід Африки, що викликало подорожчання низки товарів на ринках Європи та Азії. Для відбиття атак бойовиків США та союзники створили велику коаліцію, до якої увійшли різні країни, зацікавлені у підвищенні безпеки у регіоні.

Так, минулого місяця хусити повідомили нібито про збиття американського безпілотника MQ-9 у повітряному просторі Ємену.

Тим часом у підконтрольних бойовикам-хуситам районах Ємену американські військові знищили надводний дрон та повітряний безпілотник.

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