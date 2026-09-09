Nintendo повертає культову Zelda: готує ремейк і ювілейну Switch 2
Японський гейм-гігант готує масштабне святкування 40-річчя серії The Legend of Zelda. На шанувальників чекають повноцінний ремейк культової класики та лімітована версія консолі Switch 2.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Business Wire.
Оновлений геймплей та нові функції
Ремейк культової гри 1998 року з'явиться на Switch 2 вже 5 листопада.
Розробники зберегли класичну формулу оригіналу з доланням підземель і збором ключових предметів, проте суттєво переробили візуальну частину, додали деталізацію довкілля, кнопкове стрибання, повноцінне керування камерою та голосову озвучку.
Під час трансляції глядачам показали перші локації гри:
Початкові зони - ліс Кокірі, де починається пригода Лінка, а також поля Хайрула та замкове містечко.
Персонажі та супутники - у відео продемонстрували коня Епону, на якому герой зможе їздити у дорослій часовій лінії.
Бойова система - розробники залишили оригінальну систему прицілювання Z-targeting 1998 року, але спростили швидке перемикання предметів через гарячі клавіші.
Зручність для новачків - у меню додали журнал завдань, який нагадує про поточний прогрес та наступну ціль.
Музична механіка - грати магічні пісні на окарині можна не лише за допомогою комбінацій кнопок, а й наспівуючи їх у мікрофон консолі.
Ювілейна консоль Switch 2 та додаткові аксесуари
За тиждень до виходу ремейку, 29 жовтня, у продаж надійде спеціальна версія Switch 2 у золотисто-металевому зеленому виконанні, присвячена 40-річчю серії.
Контролери Joy-Con 2 матимуть світловідбивне покриття, а також піксельні зображення Лінка з Трифорсом на лівому геймпаді та принцеси Зельди на правому.
Док-станція виконана у чорно-золотих кольорах із великим мотивом Трифорса.
Зазначається, що гра Ocarina of Time не входитиме до комплекту з консоллю - її потрібно купувати окремо.
Разом із ювілейною версією Switch 2 у продаж 29 жовтня надійдуть тематичний захисний чохол з плівкою для екрана, контролер Switch 2 Pro та фірмова підставка для геймпада.