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Nintendo повертає культову Zelda: готує ремейк і ювілейну Switch 2

12:09 09.09.2026 Ср
2 хв
Які зміни чекають на гравців та чим здивує ювілейний випуск консолі?
aimg Ольга Завада
Nintendo повертає культову Zelda: готує ремейк і ювілейну Switch 2 Nintendo показує новий Ocarina of Time (скриншот: Nintendo of America)
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Японський гейм-гігант готує масштабне святкування 40-річчя серії The Legend of Zelda. На шанувальників чекають повноцінний ремейк культової класики та лімітована версія консолі Switch 2.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Business Wire.

Оновлений геймплей та нові функції

Ремейк культової гри 1998 року з'явиться на Switch 2 вже 5 листопада.

Розробники зберегли класичну формулу оригіналу з доланням підземель і збором ключових предметів, проте суттєво переробили візуальну частину, додали деталізацію довкілля, кнопкове стрибання, повноцінне керування камерою та голосову озвучку.

Під час трансляції глядачам показали перші локації гри:

Початкові зони - ліс Кокірі, де починається пригода Лінка, а також поля Хайрула та замкове містечко.

Персонажі та супутники - у відео продемонстрували коня Епону, на якому герой зможе їздити у дорослій часовій лінії.

Бойова система - розробники залишили оригінальну систему прицілювання Z-targeting 1998 року, але спростили швидке перемикання предметів через гарячі клавіші.

Зручність для новачків - у меню додали журнал завдань, який нагадує про поточний прогрес та наступну ціль.

Музична механіка - грати магічні пісні на окарині можна не лише за допомогою комбінацій кнопок, а й наспівуючи їх у мікрофон консолі.

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Ювілейна консоль Switch 2 та додаткові аксесуари

За тиждень до виходу ремейку, 29 жовтня, у продаж надійде спеціальна версія Switch 2 у золотисто-металевому зеленому виконанні, присвячена 40-річчю серії.

Контролери Joy-Con 2 матимуть світловідбивне покриття, а також піксельні зображення Лінка з Трифорсом на лівому геймпаді та принцеси Зельди на правому.

Док-станція виконана у чорно-золотих кольорах із великим мотивом Трифорса.

Зазначається, що гра Ocarina of Time не входитиме до комплекту з консоллю - її потрібно купувати окремо.

Разом із ювілейною версією Switch 2 у продаж 29 жовтня надійдуть тематичний захисний чохол з плівкою для екрана, контролер Switch 2 Pro та фірмова підставка для геймпада.

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