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З ними, як за стіною: ці чоловіки за знаком Зодіаку дарують щастя та справжнє кохання

Найкращі чоловіки за знаком Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

На думку астрологів, представники деяких знаків Зодіаку просто створені для того, щоб бути надійними партнерами. Вони не бояться труднощів, завжди підтримають, щиро кохають і не зраджують.

Які знаки Зодіаку стають найкращими обранцями, розповідає РБК-Україна.

Близнюки

Чоловік, народжений під цим знаком Зодіаку, ніколи не дозволить стосункам загрузнути в рутині. З ним цікаво щодня, бо він завжди знаходить нові теми, ідеї, мрії. Але за легкістю ховається тонке відчуття партнера. Близнюки уважні до емоцій, вміють слухати, а головне - підтримують, коли важко. Вони завжди поруч і дійсно вміють любити.

Водолій

Цей чоловік вміє надихати. З ним легко вірити в майбутнє, бо він завжди крокує вперед, не озираючись у минуле. У стосунках Водолії поважають особисті кордони, не вимагають, не обмежують, але дивовижно тонко відчувають, коли треба бути ніжним, підтримати, зробити щось особливе. Така любов - це простір, у якому хочеться розчинятися.

Терези

Чоловік-Терези вміє створити справжню гармонію. Він не буде кричати про кохання, але проявить його у кожній дрібниці: у погляді, у чашці чаю, коли ви втомлені, у слові, сказаному з теплом. У ньому поєднується внутрішня врівноваженість та глибоке прагнення зробити близьку людину щасливою. Він завжди намагається зберігати баланс і робить усе, аби поруч із ним було спокійно й добре.

Риби

Ці чоловіки кохають усім серцем. Почуття Риби щирі, глибокі, справжні. Представники цього знаку Зодіаку не бояться виявляти ніжність, бути вразливими, говорити про почуття. Вони здатні бачити те, що приховано від інших, і зчитувати настрій без слів. Якщо вони люблять, то до кінця. Їхня присутність лікує, їхня увага заспокоює, їхня турбота гріє.

 

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Hindustan Times, Your Tango.

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