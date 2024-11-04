Німецько-українська торгова палата закликала уряд відновити бронювання

Німецько-українська промислово-торгівельна палата (AHK Ukraine) заявляє про численні проблеми у бізнесі, що склалися внаслідок зупинення процедури бронювання, та приєдналася до закликів відновити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax .

"Це рішення може мати незворотні наслідки. Втрата ключових працівників ставить під загрозу не лише бізнес, а й стабільність української економіки. Безперебійна робота компаній, критично важливих для функціонування країни, потрібна як для підтримки оборонної сфери, так і для стабільності суспільства в цілому", - заявив голова правління AHK Ukraine Райнер Перау.

Як зазначають у промислово-торговій палаті, зупинка бронювання українських працівників, незважаючи на мільйонні інвестиції німецьких компаній на підтримку економіки України під час війни, загрожує бізнесу та безпосередньо стабільності стратегічно важливих галузей. Ритейл та виробництво зазнають найбільших втрат.

Наголошується, що зупинення бронювання та хаотичне вручення повісток вже заброньованим співробітникам ставлять німецькі компанії перед критичним викликом.

"Вже зібрано достатньо прикладів: окремі корпорації попереджають про можливе повне припинення своєї діяльності, якщо мобілізація охопить виробничий, операційний чи IT-департаменти, які забезпечують управління інфраструктурою усієї української мережі. Одна з німецьких компаній б'є на сполох через масову мобілізацію її працівників, яким видають повістки, навіть незважаючи на бронювання", - констатують в AHK Ukraine.

Як повідомлялося, після ухвалення протокольного рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.