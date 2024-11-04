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Немецко-украинская торговая палата призвала правительство возобновить бронирование

Понедельник 04 ноября 2024 13:18
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Немецко-украинская торговая палата призвала правительство возобновить бронирование Фото: Немецко-украинская торговая палата призвала правительство возобновить бронирование (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Немецко-украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine) заявляет о многочисленных проблемах в бизнесе, сложившихся в результате остановки процедуры бронирования, и присоединилась к призывам восстановить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.

"Это решение может иметь необратимые последствия. Утрата ключевых работников ставит под угрозу не только бизнес, но и стабильность украинской экономики. Бесперебойная работа компаний, критически важных для функционирования страны, нужна как для поддержки оборонной сферы, так и для стабильности общества в целом", – заявил председатель правления AHK Ukraine Райнер Перау.

Как отмечают в промышленно торговой палате, остановка бронирования украинских работников, несмотря на миллионные инвестиции немецких компаний в поддержку экономики Украины во время войны, угрожает бизнесу и непосредственно стабильности стратегически важных отраслей. Ритейл и производство несут наибольшие потери.

Отмечается, что остановка бронирования и хаотическое вручение повесток уже забронированным сотрудникам ставят немецкие компании перед критическим вызовом.

"Уже собрано достаточно примеров: отдельные корпорации предупреждают о возможном полном прекращении своей деятельности, если мобилизация охватит производственный, операционный или IT-департаменты, обеспечивающие управление инфраструктурой всей украинской сети. Одна из немецких компаний бьет тревогу из-за массовой мобилизации ее работников, которым выдают повестки, даже несмотря на бронирование", - констатируют в AHK Ukraine.

Как сообщалось, после принятия протокольного решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций.

Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.

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