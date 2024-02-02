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Німецький телеканал зняв репортаж у Маріуполі. МЗС вимагає пояснень

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Німецький телеканал ZDF зняв репортаж про "функціонування" Маріуполя під час російської окупації. МЗС України вимагає пояснень щодо дій журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter (Х).

Що сталося

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі. Він розповідав про життя в окупованому місті, спотворивши картину.

Німецький журналіст зазначає, що більшість жителів міста налаштовані проросійськи, при цьому додає, що Маріуполь заселяється росіянами. Він розповідає, що місто нібито відбудовується, але не вказує, що воно було зруйноване російським вторгненням.

За його словами, "місто функціонує, працюють магазини та ресторани", а також нібито є опалення, гаряча вода та інтернет. 

Телеканал ZDF у матеріалі про репортаж наголошує, що Кьорпер обрав неоднозначну фразу "місто функціонує". На думку суспільного мовника Німеччини, репортаж "не залишає сумнівів", що Маріуполь був незаконно окупований Росією.

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. 

"Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", - наголосив Ніколенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

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