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Німецький євродепутат: Немає альтернативи перемозі України

Фото: депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Перемога України у війні проти РФ не має альтернативи. Якщо Україна зазнає поразки, це стане сигналом для інших диктаторів.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна розповіла депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"Насправді ми не маємо альтернативи тому факту чи вимозі, що Україна має перемогти, Україна має досягти успіху. У наших справжніх інтересах досягти цього", - сказала вона.

За її словами, всі чудово розуміють, яку загрозу Росія становить для нас, не тільки для України, але якщо Україна зазнає невдачі, "це буде жахливо, і це також стане сигналом для інших автократів та інших диктаторів".

Віола фон Крамон-Таубадель висловила впевненість і в тому, що війна стає ближче і "це цілком очевидно".

"Я маю на увазі, що ми щойно отримали цифри щодо співвідношення боєприпасів, які використовує Росія на даний момент, з тенденцією навіть до збільшення кількості обстрілів на день, і на даний момент ми навіть близько не можемо до цього наблизитися", - зазначила євродепутат.

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