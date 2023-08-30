Німецький чиновник, який малював свастику на автомобілях з України, подав у відставку

Член муніципальної ради Баден-Бадена Мартін Кюне малював свастику на українських автомобілях. Після таких скандальних випадків він залишив свою посаду.
Про це заявили представники партії "Альтернатива для Німеччини", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Член муніципальної ради Баден-Бадена Мартін Кюне розмалював два українські автомобілі свастиками і гаслом "Fuck UA".
Він є представником партії "Альтернатива для Німеччини" і вирішив після такого покинути свій пост. Також колишній чиновник відмовився від коментарів з приводу своїх вчинків.
"Він не надав нашій групі жодної інформації про висунуті проти нього звинувачення", - сказав його колега по групі Александр Арпаскі.
Коли його запитали, Кюне не захотів коментувати ситуацію. Поряд з Арпаскі, Кюне є одним із трьох членів міської ради від "Альтернативи для Німеччини" у курортному місті.
Прокуратура Баден-Бадена оголосила, що члена міської ради підозрюють у тому, що він наніс нацистську символіку на два автомобілі з українськими номерами, а також написав на них великими літерами слова "Fuck UA".
За це він отримав штраф у розмірі 50 денних ставок, який поки що не має юридичної сили. Повідомляється, що інциденти сталися в січні та березні цього року.
Це ультраправа політична партія в Німеччині, заснована 6 лютого 2013 року. За підсумками виборів 24 вересня 2017 року стала третьою за чисельністю партією в Бундестазі.
Партія "Альтернатива для Німеччини" є однією з німецьких партій, які виступають за скасування Німеччиною введених проти Росії міжнародних санкцій і підтримують позицію РФ з низки міжнародних питань.
Нагадаємо, що Німеччина нещодавно відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.
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