Німецький чиновник, який малював свастику на автомобілях з України, подав у відставку

З чого все почалося

Член муніципальної ради Баден-Бадена Мартін Кюне розмалював два українські автомобілі свастиками і гаслом "Fuck UA".

Він є представником партії "Альтернатива для Німеччини" і вирішив після такого покинути свій пост. Також колишній чиновник відмовився від коментарів з приводу своїх вчинків.

Що сказали представники його партії

"Він не надав нашій групі жодної інформації про висунуті проти нього звинувачення", - сказав його колега по групі Александр Арпаскі.

Коли його запитали, Кюне не захотів коментувати ситуацію. Поряд з Арпаскі, Кюне є одним із трьох членів міської ради від "Альтернативи для Німеччини" у курортному місті.

Колишнього посадовця оштрафували за свастику

Прокуратура Баден-Бадена оголосила, що члена міської ради підозрюють у тому, що він наніс нацистську символіку на два автомобілі з українськими номерами, а також написав на них великими літерами слова "Fuck UA".

За це він отримав штраф у розмірі 50 денних ставок, який поки що не має юридичної сили. Повідомляється, що інциденти сталися в січні та березні цього року.

"Альтернатива для Німеччини"

Це ультраправа політична партія в Німеччині, заснована 6 лютого 2013 року. За підсумками виборів 24 вересня 2017 року стала третьою за чисельністю партією в Бундестазі.

Партія "Альтернатива для Німеччини" є однією з німецьких партій, які виступають за скасування Німеччиною введених проти Росії міжнародних санкцій і підтримують позицію РФ з низки міжнародних питань.