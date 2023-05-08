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Німецькі товари постачають до Росії через країни СНД в обхід санкцій, - Bild

Фото: німецькі товари постачають до Росії через країни СНД в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії експорт товарів з Німеччини до країн СНД щонайменше подвоївся.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це йдеться у даних Федерального статистичного відомства Німеччини.

Як повідомляється, за минулий рік імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі - на 77%, до Киргизстану - на 994%.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

  • автомобілів та автозапчастин: до Казахстану - на 507%, до Вірменії - на 761%;
  • хімічної продукції: до Казахстану - на 129%, до Вірменії - на 110%;
  • електрообладнання: до Узбекистану - на 105%, до Вірменії - на 344%;
  • металопродукції: до Казахстану - на 137%;
  • одяг: до Казахстану - на 88%.

Влада Німеччини вважає, що це може бути постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій і вважає це неприпустимим. За даними Bild, на збільшення постачання товарів з Німеччини до країн СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський Союз обговорює можливість запровадження експортних обмежень щодо країн, які реекспортують санкційну продукцію до Росії.

До того ж сьогодні країнам ЄС направили пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Вони спрямовані на закриття лазівок у торговельних обмеженнях РФ.

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Санкції проти Росії