Німецька Wintershall може постачати Росії компоненти авіапалива, - Der Spiegel

Тижневик Der Spiegel спільно з телекомпанією ZDF опублікували 4 листопада розслідування, в якому йдеться про те, що сировинна компанія бере участь у Росії в спільному підприємстві і постачає російському "Газпрому" газовий конденсат, відомий як "біла нафта". Водночас російський концерн є найважливішим постачальником авіапалива для російських повітряно-космічних сил. При цьому розслідувачі посилаються на дані щодо російських залізничних вантажоперевезень і внутрішні документи "Газпрому".

"Газпром" є партнером Wintershall Dea. В рамках одного із спільних підприємств компанії розробляють родовища газу в Західному Сибіру. Газовий конденсат - побічний продукт видобутку, який у великих обсягах надходить на нафтопереробний завод "Газпрому" в Омську, який є найбільшим підприємством з виробництва авіапалива", - йдеться у розслідуванні журналістів.

Крім того, розслідувачі змогли встановити щонайменше дев'ять російських військових аеродромів на заході Росії, куди постачали паливо з Омська. Серед них - Морозовськ та Воронеж, де дислокуються винищувачі-бомбардувальники класу Су. Це саме ті літаки, які обстрілюють як військові, так і цивільні цілі в Україні, зокрема з цих літаків було завдано авіаударів по Чернігову та Маріуполю.

У компанії Wintershall Dea відкидають звинувачення і заперечують свою участь у переробці газового конденсату. Одночасно фахівці компанії зазначають, що не можуть гарантувати використання своїх поставок виключно для цивільних цілей.

Нагадаємо, що німецький концерн Wintershall Dea не пішов з РФ після початку повномасштабної війни і введення західних санкцій. До речі, 27,3% самої компанії належить інвестиційній групі LetterOne російського бізнес-магната Михайла Фрідмана.

За даними розслідувачів, компанія й досі бере участь у розробці ділянок ачімівських покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища в Сибіру, ​​а також у трьох проєктах з розробки Південно-Російського родовища природного газу. Крім того, Wintershall Dea є співвласником з часткою у 15,5% компанії Nord Stream AG - оператора газопроводу "Північний потік".